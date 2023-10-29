Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов заявил, что разработаны различные сценарии реагирования на возможные ситуации зимой.

Этой зимой Украина планирует обойтись без импортного газа, однако в случае возникновения определенных сложностей, будет применяться так называемый план "Б".

Такое заявление в интервью "Радио Свобода" сделал председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов, отметив при этом, что разработаны различные сценарии реагирования на возможные ситуации.

"Нами разработаны различные сценарии реагирования. Мы сегодня являемся частью единой европейской семьи. Украина является частью энергетического комплекса, я бы так даже сказал. Поэтому нами предусмотрены определенные сценарии реагирования на такие ситуации. У нас есть возможность дополнительного импорта, если это понадобится. Считаю, что наша задача-заботиться о сохранении энергии и начинать это делать именно сейчас", - заявил Чернышев.

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Он также отметил, что в Украине создан определенный резерв для того, чтобы пройти эту зиму без импорта.

"Мы не предполагаем импорт... Более того, нами создан определенный резерв для того, чтобы пройти эту зиму. Но, если понадобится это сделать, то речь пойдет о европейских трейдерах", - отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины".

Отказ от импорта газа

В сентябре 2023 года сообщалось, что Украина будет энергонезависимой от импортного газа за счет отвоеванных "вышек Бойко".

Председатель правления Группы компаний "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов заявлял, что накануне зимы 2023-2024 в подземных газохранилищах уже закачано более 15 миллиардов кубов газа и этого вполне достаточно для того, чтобы пережить холодное время года. Следующая зима будет первой, которую Украина пройдет исключительно за счет собственного газа. Импортное топливо за государственный счет покупать не будут.

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