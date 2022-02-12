В результате падения объемов экспорта российской нефти вдвое, например, из-за вторжения в Украину, цена Brent может достичь $150 за баррель.

Цены на нефть в пятницу выросли до новых семилетних максимумов на фоне опасений относительно российского вторжения в Украину, что может повлечь ограничение мировых поставок нефти.

Как сообщает Reuters, фьючерсы на нефть Brent выросли на $3,03 (+3,3%), до $94,44 за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) подорожала на $3,22 (+3,6%), до $93,10 за баррель.

По данным Investing, на торгах вечером в пятницу фьючерсы на нефть Brent с поставкой в апреле 2022 года выросли на 4% и торговались на отметке выше $95.

Оба контрольных показателя достигли самого высокого уровня с конца 2014 года, пишет Reuters. Они демонстрируют повышение на протяжении восьмыми недель подряд на фоне растущей обеспокоенности по поводу глобальных поставок нефти также и из-за восстановления спроса после пандемии коронавируса.

"Рынок не хочет быть коротким в выходные... если вторжение кажется неминуемым, и вы знаете, что будет соответствующая санкция, которая приведет к перебоям в поставках природного газа и нефти", - сказал президент Lipow Oil Associates Эндрю Липов в Хьюстоне.

Отмечается, что Международное энергетическое агентство повысило свой прогноз мирового спроса на 2022 год и ожидает, что в этом году он вырастет на 3,2 миллиона баррелей в сутки, достигнув рекордных 100,6 миллиона баррелей в сутки.

В МЭА добавили, что Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты могут увеличить добычу и помочь успокоить нестабильные рынки нефти.

По прогнозу аналитиков JPMorgan, вследствие падения объемов экспорта российской нефти вдвое, например, из-за вторжения в Украину, цена Brent может достигнуть $150 за баррель.

Исторический максимум цены барреля нефти Brent в $147,50 был зафиксирован в июле 2008 года.

Как сообщал УНИАН, в случае введения санкций против России из-за обострения ситуации на украинской границе, РФ может существенно пополнять свой бюджет за счет роста цен на нефть. Аналитики считают, что в этом году российский бюджет может получить от 65 до 80 миллиардов долларов, если стоимость нефти составит 90-100 долларов за баррель.

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