В случае введения санкций против России из-за обострения ситуации на украинской границе, РФ может существенно пополнять свой бюджет за счет роста цен на нефть.
Об этом сообщает Bloomberg. По мнению аналитиков Россия может использовать рост цен на нефть для увеличения своих бюджетных резервов.
"Это (рост цен на нефть - ред.) увеличивает бюджетные резервы России как раз в нужное время для Кремля, обеспечивая больший буфер на случай кризиса из-за санкций", — заявил аналитик Bloomberg Скотт Джонсон.
Читайте такжеЦена нефти вернулась к цифрам 2014 года
Аналитики считают, что в этом году российский бюджет может получить от 65 до 80 миллиардов долларов, если стоимость нефти составит 90-100 долларов за баррель.
По подсчетам экономистов, если в этом году цены на нефть останутся на уровне 90 долларов за баррель, российский бюджет получит 65 миллиардов дополнительной прибыли. Если же стоимость топлива достигнет 100 долларов, Россия заработает "лишних" 73- 80 миллиардов.
Цены на нефть:
- 17 января 2022 года фьючерсы на нефть марки Brent достигли самого высокого уровня за более чем три года.
- 21 января 2022 года, цена нефти Brent приблизилась к 7-летнему максимуму. По состоянию на 8:44 по Киеву стоимость барреля апрельской нефти Brent составила $89,56 (+1,17%).
- 2 февраля 2022 года цены на нефть приблизились к семилетнему максимуму.
- 7 февраля 2022 года цена нефти вернулась к цифрам 2014 года.
Обвал российского фондового рынка:
- Московская биржа 18 января 2022 года к закрытию торгов зафиксировала падение индекса на 6,5% до отметки 3328 пунктов. Акции компаний "Газпром", "Сбер" и "Яндекс" упали в среднем на 10%.
- 21 января 2022 года российский фондовый рынок продолжил демонстрировать значительное падение. Индекс МосБиржи рухнул на 2,83 процента, до 3416,56 пункта, индекс РТС — на 3,43 процента, до 1400,81 пункта.
- 24 января 2022 года индекс РТС — основной индикатор фондового рынка России — упал более чем на 5%.
- 24 января 2022 года российский регулятор прекратил покупку валюты.
- 25 января 2022 года крупнейший американский банк JPMorgan закрыл все оставшиеся длинные позиции в российском рубле.
- На фоне обвала российского фондового рынка за месяц, начиная с 20 декабря 2021 года по 26 января 2022 года российские миллиардеры потеряли совокупно $27,9 млрд.
- 27 января 2022 года в Европейском центральном банке заявили о том, что международные банки должны быть готовы к санкциям, которые будут приняты в отношении России в случае усиления российской агрессии против Украины.
- По состоянию на 8 февраля 2022 года общие потери российских банков из-за геополитических рисков составили 200 млрд рублей.
- 9 февраля 2022 года стало известно о том, что российские банки перестали выдавать крупные кредиты.
- 9 февраля 2022 года в Кремле прокомментировали обвал российской экономики из-за Украины.
- 9 февраля 2022 года аналитики рейтинговых агентств S&P и Fitch заявили, что экономика России уже обречена, даже без вторжения в Украину.