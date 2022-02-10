Аналитики считают, что в этом году российский бюджет может получить от 65 до 80 миллиардов долларов, если стоимость нефти составит 90-100 долларов за баррель.

В случае введения санкций против России из-за обострения ситуации на украинской границе, РФ может существенно пополнять свой бюджет за счет роста цен на нефть.

Об этом сообщает Bloomberg. По мнению аналитиков Россия может использовать рост цен на нефть для увеличения своих бюджетных резервов.

"Это (рост цен на нефть - ред.) увеличивает бюджетные резервы России как раз в нужное время для Кремля, обеспечивая больший буфер на случай кризиса из-за санкций", — заявил аналитик Bloomberg Скотт Джонсон.

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Аналитики считают, что в этом году российский бюджет может получить от 65 до 80 миллиардов долларов, если стоимость нефти составит 90-100 долларов за баррель.

По подсчетам экономистов, если в этом году цены на нефть останутся на уровне 90 долларов за баррель, российский бюджет получит 65 миллиардов дополнительной прибыли. Если же стоимость топлива достигнет 100 долларов, Россия заработает "лишних" 73- 80 миллиардов.

Цены на нефть:

17 января 2022 года фьючерсы на нефть марки Brent достигли самого высокого уровня за более чем три года.

21 января 2022 года, цена нефти Brent приблизилась к 7-летнему максимуму. По состоянию на 8:44 по Киеву стоимость барреля апрельской нефти Brent составила $89,56 (+1,17%).

2 февраля 2022 года цены на нефть приблизились к семилетнему максимуму.

7 февраля 2022 года цена нефти вернулась к цифрам 2014 года.

Обвал российского фондового рынка: