Последний раз цена Brent поднималась до отметки $90 в 2014 году.

Нефть продолжает расти в цене. Стоимость барреля апрельской нефти Brent 7 февраля к 8:50 по Киеву составила $93,59 (+0,34%).

Об этом сообщает Investing.

Баррель мартовской нефти WTI торговался по $92,19 (-0,13%). В ходе утренних торгов цена на марку Brent вплотную приблизилась к $94/барр.

Последний раз цена Brent поднималась выше отметки $90 в 2014 году. 1 октября 2014 года стоимость Brent поднялась до отметки $95, 54.

За год нефть подорожала практически в полтора раза. Цена изменилась с $58,67 по состоянию на 3 февраля 2021 до $93,59 по состоянию на 7 февраля 2022 года.

Цены на нефть: