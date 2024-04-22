В конце прошлой недели Brent и West Texas Intermediate выросли в цене более чем на 3 долл. за баррель.

Уменьшение рисков полномасштабной войны на Ближнем Востоке привело к снижению нефтяных цен. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 67 центов, или на 0,77%, до 86,62 долл за баррель. В свою очередь, фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate на май подешевели на 63 цента, до 82,51 долл за баррель. Более активный июньский контракт снизился на 64 цента, до 81,58 долл за баррель.

"Цены на нефть марки Brent не сумели сохранить свой первоначальный всплеск, поскольку ожидается, что геополитическая напряженность между Израилем и Ираном может угаснуть из-за умеренной реакции Ирана. В то же время рынки продолжают раскручивать премию за геополитический риск, связанную с потенциальными сбоями в поставках, что кажется более маловероятным на данный момент", – считает рыночный стратег IG Еп Джун Ронг.

Напомним, на прошлой неделе нефть существенно подскочила в цене: базовые контракты показали рост более чем на 3 долл. И хотя вскоре цена снизилась, скачок породил опасения относительно новых ценовых всплесков.

Некоторые аналитики утверждали, что цена на "черное золото" может увеличиться до 130 долл за баррель: одним из условий такого сценария были атаки объектов энергетической инфраструктуры.

Ирано-израильское противостояние

Конфликт между еврейским государством и Ираном разгорелся с новой силой после того, как Израиль нанес удар по иранскому консульству в Сирии. Одной из жертв атаки стал командир подразделения "Аль-Кудс" КСИР (Корпус стражей исламской революции) генерал Мохаммад Реза Захеди.

Ответом на эту акцию стал масштабный иранский удар по территории Израиля: были задействованы сотни дронов и ракет. После этого Тель-Авив атаковал иранские объекты. Сообщалось о работе ПВО как минимум в нескольких провинциях страны.

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