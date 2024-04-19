Израиль атаковал объекты на территории Ирана.

В пятницу, 19 апреля, нефть подскочила в цене на фоне сообщений о том, что Израиль атаковал объекты на территории Исламской Республики Иран. Об этом сообщает Reuters.

Базовые контракты выросли более чем на 3 долл., а впоследствии немного снизились. В 06:15 по Гринвичу фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,40 долл., или 1,61%, до 88,51 долл. за баррель.

Самый активный контракт на американскую нефть West Texas Intermediate подорожал на 1,38 долл., или на 1,68%, до 83,48 долл. за баррель.

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Атака на иранские объекты

Израиль нанес удар в день рождения верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. СМИ отмечали работу систем ПВО Ирана в нескольких провинциях. По словам одного из американских чиновников, целью израильских атак не были ядерные объекты.

Ранее в Иране заявили, что если Тель-Авив осуществит атаку, то "ответ будет для них решающим, окончательным и печальным". В то же время израильтяне дали понять, что подобные угрозы их не остановят.

Цены на нефть – прогноз

По мнению экспертов, усиление напряженности на Ближнем Востоке может привести к увеличению цены на нефть до неслыханных 130 долл. Однако такой вариант возможен только при прямом военном столкновении иранцев и израильтян, если война затянется на долгое время и если в результате боевых действий пострадают объекты энергетической инфраструктуры. Если же конфликт не выйдет за текущие рамки, то стоит ждать дополнительную наценку за риск в размере 5-10 долл за баррель.

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