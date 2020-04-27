Коронавирус продолжает давить на нефтяной рынок: цены падают

Нефть Brent подешевела на 7% до $20 за баррель. Цены на американскую нефть WTI снижаются на 16%.

Стоимость июньского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 6,88%, до $20,06 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на 10:08.

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Цены на американскую нефть WTI снижаются на 16%, до $14,6 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть упали на фоне признаков того, что запасы сырья в мире продолжают расти. Участники рынка опасаются, что производители сырья будут сокращать добычу недостаточно быстро для того, чтобы полностью компенсировать падение спроса из-за пандемии коронавируса, пишет РБК.

ОПЕК прогнозирует, что после начала действия сделки по сокращению добычи в мае и июне мировые цены на нефть могут подняться в среднем до $35 за баррель, а во втором полугодии приблизиться к $40 за баррель.

В середине апреля 23 крупнейших производителя нефти договорились добровольно сократить производство сырья в течении двух месяцев на 9,7 млн баррелей в сутки с целью стабилизации нефтяного рынка. С июля до конца текущего года сокращение составит 7,7 млн баррелей в сутки, а с января 2021 года до мая 2022 года — 5,7 млн баррелей в сутки. Некоторые страны, например Кувейт, Азербайджан и Алжир, начали снижать производство заранее, не дожидаясь 1 мая.

Cокращения добычи нефти еще не начались в полной мере, однако в итоге восстановление спроса предотвратит формирование избытка предложения на рынке, рассказал эксперт Julius Baer Норберт Рюкер. Цены на нефть марки Brent могут вернуться выше $30 за баррель уже к концу лета и превысить $40 за баррель к концу 2020 года, прогнозируют в Julius Baer.