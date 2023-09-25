Глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов заявил, что на зиму 2023-2024 годов цены на газ будут стабильными, однако могут измениться после войны.

Цены на газ для населения этой зимой будут стабильными, однако, после завершения войны повышения стоит ожидать.

Такое заявление в эфире телемарафона сделал глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов, отметив, что на зиму 2023-2024 годов цены на газ будут стабильными.

"Цены на газ для населения на зиму 2023-2024 годов будут стабильными. Они не будут меняться", - сказал Чернышов.

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Он добавил, что во время военного положения действуют объективные ограничения по изменению цен на голубое топливо и компания поддерживает этот принцип. Однако, стоит также подготовиться и к периоду, когда это произойдет.

"Также мы ожидаем, что когда такая возможность наступит, мы будем еще активнее стимулировать энергоэффективные мероприятия, а также продвигать и вводить рынок энергии в нашей стране. Наверное, это возможно после завершения войны", - сказал он.

Чернышов успокоил граждан, что на этот отопительный период газа в хранилища закачано достаточно.

"Наши объемы достигают 15 млрд куб. м. газа. Это превышает наши планы по началу отопительного сезона. Очевидно, что мы будем входить в зиму с большим объемом, чем мы планировали", - добавил он.

Фиксированный тариф

"Нафтогаз Украины" продлил действие тарифа на газ для населения на еще один год, оставив цену на уровне 7,96 грн за кубометр. То есть эта фиксированная цена будет действовать до 30 апреля 2024 года.

22 августа правительство продлило льготные цены на газ для производителей тепла, обслуживающих население, до середины апреля 2024 года. Фиксированная цена составила 7,40 грн за кубометр голубого топлива.

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