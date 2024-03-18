В 2024 году имели место 15 атак украинских БПЛА на 13 нефтеперерабатывающих заводов, находящихся в девяти регионах России.

Цены на природный газ в Европе растут уже четвертый день подряд, что обусловлено как ограничениями поставок с завода СПГ в американском Фрипорте, так и ударами украинских БПЛА по территории РФ. Такие выводы делает издание Bloomberg.

В понедельник котировки фьючерсов подскочили на 7,7%, что стало самым большим внутридневным скачком с 3 января. Цены выросли после падения на 30% с начала года, поскольку трейдеры заранее начинают сосредотачиваться на факторах, которые повлияют на пополнение газовых хранилищ в преддверии следующей зимы.

"Фрипорт и украинские атаки на российскую энергетическую инфраструктуру, вероятно, являются основными движущими силами", - подтверждает выводы Bloomberg глава отдела сырьевой стратегии Saxo Bank A/S Оле Слот Хансен.

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Украина атакует российскую инфраструктуру - главные новости

По данным The Insider, в этом году Украина провела 15 атак БПЛА на 13 нефтеперерабатывающих заводов в 9 регионах России. Атакованные заводы имеют общую установленную мощность на уровне 178 млн т в год, однако существенные повреждения получили только восемь НПЗ, совокупная установленная мощность которых составляет 83 млн т в год.

По мнению руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, уничтожение российских НПЗ может повредить как военным возможностям Москвы, так и ее гражданскому сектору. При этом ситуация с топливом в России может стать критической.

Напомним, ранее УНИАН сообщил, что за атаками на российские нефтеперерабатывающие заводы стоит СБУ.

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