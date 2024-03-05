В Евросоюзе также указали на существенное снижение цен на газ.

Евросоюз принял меры для стабилизации внутреннего рынка и сократил импорт российского газа на 71% с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Об этом во время пресс-конференции в Брюсселе заявила еврокомиссар Кадри Симсон, сообщает "Укринформ".

"Европа сегодня является стабильной, программа RePowerEU в течение двух лет принесла свои результаты. В прошлом году на российский газ приходились 15% общего объема от импорта газа, по сравнению с 24% в 2022 году и 45% за год до начала войны. Импорт газа из России в ЕС уменьшился на 71% с 2021 года. Цены существенно снизились, и находятся на относительно стабильном уровне. На прошлой неделе они составляли 25 евро за мегаватт/ч – и это тот уровень, который существовал до начала войны", – отметила еврокомиссар.

По ее словам, страны ЕС уверенно подходят к завершению отопительного сезона с заполнением газовых хранилищ на 62%. По оценкам, к началу нового цикла закачки газа этот показатель составит 45-55%. Сейчас ЕС может полагаться на целый ряд надежных поставщиков, главными среди которых остаются Норвегия и США.

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"Мы обсудили также важность уменьшения спроса на газ. Министры пришли к согласию вокруг рекомендаций Еврокомиссии продолжить практику сокращения потребления газа на 15% в течение следующего года. В настоящее время меры экономии позволили сэкономить до 18% от уровня потребления в 2022 году", – указала Симсон.

Она добавила, что министры ЕС обсудили возможность дальнейшего сокращения импорта сжиженного российского газа, но пока не пришли к согласию в этом вопросе. Так, с точки зрения объемов, импорт российского LNG остается стабильным. В прошлом году он составил 18 миллионов кубометров, которые были импортированы европейскими компаниями.

Транзит российского газа

В 2024 году заканчивается действие четырехлетнего контракта на транзит российского газа в ЕС по территории Украины. В январе Украина отрицала пересмотр соглашения с Россией о транзите газа.

Однако уже в марте 2024 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина готова продолжить транзит российского газа через свою ГТС при условии инициативы со стороны стран Евросоюза. В то же время о продлении действующего контракта с "Газпромом" или подписании нового речь не идет.

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