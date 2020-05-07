Цены на электроэнергию в Европе в 2-3 раза ниже, чем в Украине - «АрселорМиттал»

«АрселорМиттал Кривой Рог», считает, что цена на электроэнергию в стране завышена и не отражает мировой тренд снижения цен на сырье и энергоресурсы.

Металлургические заводы корпорации «АрселорМиттал» в Европе платят за электроэнергию в 2-3 раза дешевле, чем крупнейшее металлургическое предприятие Украины комбинат «АрселорМиттал Кривой Рог», говорится в сообщении компании.

Читайте такжеГБР начало расследование относительно ограничения производства электроэнергии на украинских АЭС

Отмечается, что «АрселорМиттал Кривой Рог», считает, что цена на электроэнергию в стране завышена и не отражает мировой тренд снижения цен на сырье и энергоресурсы. Высокая цена на электроэнергию становится критическим фактором для украинской металлургической отрасли, работа которой сейчас существенно затруднена в связи с падением цен на металлопрокат, а также снижением количества продаж в условиях пандемии коронавируса.

«Если сравнить цены на электроэнергию в Украине и в странах Европейского Союза, то предприятия «АрселорМиттал» в Европе закупают электроэнергию в 2-3 раза дешевле, чем национальные производители в нашей стране (с учетом сопутствующих расходов на доставку). Украинский рынок электроэнергии находится вне мировых трендов, и с конца апреля мы наблюдаем даже рост цеы электроэнергии на РСВ (рынок на сутки вперед). Такая ситуация ставит отечественную металлургию в неконкурентное положение на мировом рынке по сравнению с другими сталепроизводителями», - цитирует пресс-служба начальника управления закупки сырья и энергоресурсов администрации по снабжению Олега Айко.

Согласно сообщению, компания «АрселорМиттал», призывает правительство Украины урегулировать ситуацию с нерыночными подходами к ценообразованию электроэнергии. Это уже нанесло ущерб промышленности и ставит под угрозу планы по выходу из кризиса, а также может спровоцировать дальнейшее сокращение промышленного производства в «АрселорМиттал Кривой Рог».

Как сообщал УНИАН, ранее украинская трубно-колесная компания «Интерпайп» заявила, что тарифы на электроэнергию для промышленных потребителей в последние дни апреля выросли на рекордные 38%, что свидетельствует о действиях правительства, направленных в интересах частного монополиста.

Заместитель главы парламентского комитета по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский сообщал, что из-за остановки работы некоторых атомных блоков и повышения максимальной цены продажи электроэнергии из возобновляемых источников на рынке, цена на электроэнергию для промышленности в выходные выросла на 46%, до 1297 грн за МВт-ч.

Справка УНИАН. Металлургический комбинат «АрселорМиттал Кривой Рог», принадлежащий индийскому миллиардеру Лакшми Митталу, является крупнейшим производителем стального проката в Украине, специализируется на производстве длинномерного проката, в частности арматуры и катанки.

Производственные мощности предприятия, имеющего полный производственный цикл, рассчитаны на ежегодный выпуск более 6 млн тонн проката, около 7 млн тонн стали и более 6,7 млн тонн чугуна.

Основными рынками сбыта металлопродукции предприятия являются страны Ближнего Востока, Африки и Европы.

Корпорация Mittal Steel приобрела 93,02% акций комбината «Криворожсталь» на открытом конкурсе 24 октября 2005 года за 24,2 млрд грн при стартовой цене 10 млрд грн, после чего меткомбинат был переименован в «Mittal Steel Кривой Рог», позднее – в «АрселорМиттал Кривой Рог». Компания ArcelorMittal образована в 2006 году путём слияния люксембургской компании Arcelor и индийской Mittal Steel, принадлежащей индийскому бизнесмену Лакшми Митталу.