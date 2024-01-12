Средняя цена в стране на бензин А-95 составляет 51,22 грн за литр.

За неделю, с 5 по 12 января, средняя цена в стране на бензин А-95 снизилась на 19 копеек и составляет 51,22 грн за литр, бензин А-95 премиум подешевел на 12 копеек, до 54,42 грн за литр, а дизельное топливо – на 19 копеек, до 51,22 грн за литр, пишет enkorr со ссылкой на данные мониторинга Консалтинговой группы "А-95".

На станциях "Укрнафты" топливо подешевело на 50 копеек: бензин А-95 – до 48,90 грн за литр, А-95+ – до 50,90 грн за литр, ДТ – до 49,40 грн за литр. Также на 50 копеек уменьшили цены ZOG, Green Wave и "Фактор".

Цены на бензин и дизель в сетях ОККО и WOG остались без изменений. А-95 и дизтопливо на этих заправках стоят 54,99 грн за литр, а "премиальный" бензин А-95 – 56,99 грн за литр.

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На 1 гривну подешевело топливо на АЗС сети Prime. Бензин А-95 там стоит 49,5 грн за литр, дизтопливо – 50 грн за литр.

На станциях "Авиас" стандартная "пятерка" и дизтопливо подешевели в среднем на 35 копеек, до 48,91 и 48,84 грн за литр соответственно.

Такие сети как Shell, U.GO, Chipo, VostokGaz, "Авантаж 7", "Маркет" и другие уменьшили цену на топливо на 10-90 копеек.

Ситуация с горючим в Украине

Ранее, эксперты прогнозировали, что после новогодних праздников цены на топливо в Украине вырастут. Такие утверждения связывали с повышением курса валют и мировых цен на нефть. Рост цен должен был произойти на вторую неделю января, но пока бензины и дизель дешевеют.

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