Рост цен на топливо составит до 2 гривен.

После новогодних праздников ожидается, что сети АЗС добавят до 2 гривен к цене на топливо. Это связано с повышением курса валют и мировых цен на нефть. Рост цен можно будет увидеть на вторую неделю января.

"Ждите роста цен на АЗС. Рост будет ощутимым. Валюта и нефть не оставили шансов", – заявил основатель сети АЗС Prime Дмитрий Леушкин на своей странице в Facebook.

Эксперт рассказал корреспонденту УНИАН, что рост цен составит до 2 гривен. Ценники на стеллах АЗС, скорее всего, покажут рост уже после Нового года.

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"Некоторые сети переждут Новый год. Ну, я думаю, что объективно это произойдет где – то до 15 января с учетом того, что первая посленовогодняя неделя выпадет с работы", - рассказал Дмитрий Льоушкин.

По мнению эксперта, крупные сети АЗС, такие как ОККО и WOG, повысят цены на топливо после новогодних праздников. Те, у кого есть клиенты в городах, скорее всего, не захотят увеличивать цены на топливо под Новый год.

"Может сократят маркетинг или бонусы на заправках. До 8 января "поползет" скрытое повышение, а после 8-го - явное", - заявил Леушкин.

Повышению цен способствует увеличение курса валют на межбанке, которое наблюдается в последнее время. Некоторые налоги на топливо, по словам эксперта, привязаны к евро. А за нефтепродукты, поступающие из-за рубежа, трейдеры рассчитываются в долларах. Следовательно, любое колебание курса отражается на конечной себестоимости топлива.

Также, негативно влияют на стоимость горючего и мировые цены на нефть, которые "отскочили" от своего минимума и последнюю неделю постепенно растут.

"Снижение (стоимости горючего - УНИАН) в последние месяцы на 4-5 гривен было связано с удешевлением нефти. Падение цен на нефть уже остановилось. Более того, стоимость начала идти вверх. Больше нет цены в 72 доллара, нет цены в 74 доллара, но уже есть 80 долларов за баррель. То есть нефть уже не помогает сдерживать цены на АЗС", – подытожил основатель сети АЗС Prime.

Кроме этого, Льоушкин подтвердил, что дальнейшее повышение цен на нефть лишь негативно повлияет на ситуацию с ценами.

Цены на топливо - что известно

Цены на топливо в Украине постепенно снижались в течение ноября-декабря. За последний месяц осени средняя цена на бензин марки А-95 уменьшилась на 1,16 гривны - до 54,36 грн/л. Бензин А-95+ подешевел на 79 копеек – до 57,57 грн/л, а дизельное топливо - на 1,37 гривны, до 54,30 грн/л.

Демарш цен в декабре показал лучшие результаты. Только за первую половину месяца в среднем бензин А-95 в стране "сбросил" по 1,75 гривны на литре (с 54,24 до 52,67 грн), однако сейчас снижение стоимости топлива затормозилось.

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