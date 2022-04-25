Дизтопливо на WOG и ОККО подорожало на 1,01 грн/л - до 38,66 грн/л.

Крупные розничные сети АЗС в период с 22 по 25 апреля откорректировали цены на бензин и дизельное топливо.

Об этом сообщает Консалтинговая группа "А-95" со ссылкой на данные ежедневного ценового мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.

В частности, на WOG и ОККО бензины марок А-92 и А-95 подорожали на 23-33 коп./л, до 34,10 грн/л. Дизельное топливо в этих сетях подорожало на 1,01 грн/л, до 38,66 грн/л.

Также откорректировали цены такие сети, как AMIC, Shell, "БРСМ-Нафта", UPG, "Автотранс" и другие.

Выросли цены и на топливо с улучшенными показателями качества или, как его еще называют, фирменное топливо. Так, в реализующих его сетях бензин марки "А-95" можно купить за 33,50-35,80 грн/л, ДП — за 37,43-40,59 грн/л.

22 апреля Министерство экономики Украины обнародовало новые предельные цены на топливо. В частности, бензин "обычных" марок на АЗС не должен превышать 34,10 грн/л, ДП – 38,66 грн/л.

Напомним, в Украине на рынке топлива сейчас самая большая проблема с дизельным топливом, поскольку аграрии проводят посевные работы. Об этом сказал эксперт "консалтинговой компании А-95" Сергей Куюн. По его словам, сейчас ощущается дефицит горючего в Украине. Не все заправочные станции сегодня могут обеспечиваться в полном объеме.

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