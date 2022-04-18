Ситуация с ним ухудшилась после того, как россияне нанесли удар по Кременчугскому НПЗ и разрушили более 20 нефтебаз.

В Украине на рынке топлива самая большая проблема с дизельным топливом, поскольку аграрии проводят посевные работы.

Об этом сказал эксперт "Консалтинговой компании А-95" Сергей Куюн во время информационного телемарафона.

По его словам, сейчас ощущается дефицит топлива в Украине. Не все заправочные станции сегодня могут снабжаться в полном объеме.

"Самая проблемная позиция – это дизтопливо. Ситуация с ним ухудшилась после того, как россияне нанесли удар по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу и разрушили более 20 нефтебаз. Кроме того, есть активизация спроса со стороны начавших весенние работы селян и в то же время отсутствие стабильного пополнения запасов", - сказал он.

Эксперт отметил, что Украина, в свою очередь, полностью изменила источники поставки: вместо России и Беларуси теперь топливо едет исключительно из европейских стран.

Как сообщал УНИАН, в начале апреля Сергей Куюн сообщал, что рынок топлива в Украине столкнулся с особенностями, связанными с войной в стране, а также необходимостью находить новые источники поставок, но ситуация смогла стабилизироваться.

По мнению эксперта, рынок топлива в Украине вряд ли вернется к временам, когда будет большой выбор марок бензинов и дизеля, а ситуация с автогазом будет сложной.

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