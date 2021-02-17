Каждая украинская семья получила 563 гривни компенсации за подорожание света с 1 января этого года.

В Украине 571,6 тысячи семей получили компенсацию за подорожание электроэнергии в размере 563,5 гривни каждой.

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Об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном на официальном сайте. Всего в январе потратили 322,1 миллиона гривень.

Отмечается, что таким образом, Министерство социальной политики временно (до конца отопительного сезона) компенсирует отмену льготного тарифа на отопление электроэнергией.

"Был быстро наработан механизм введения компенсационных выплат, когда оплата идет не домохозяйству, а поставщику. Собственно, этот механизм был введен до конца отопительного периода, как краткосрочный алгоритм поддержки в период отопительного сезона", – пояснил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко.

Кроме того, как и раньше работает механизм компенсации расходов на коммуналку в виде субсидий. Сейчас их получает 3 миллиона семей. Для них расходы на коммуналку даже после повышения тарифов не выросли. Если они тратят в пределах норматива, то платят всего лишь определенный процент от своих доходах (от 10 до 20%), остальное компенсируется деньгами налогоплательщиков.

Что этому предшествовало

с 1 января отменили льготные тарифы для тех, кто живет в приближенной к Чернобыльской атомной электростанции зоне;

Также отменили льготный тариф на первые 100 кВт*час электроэнергии (вместо 90 копеек придется платить 1,68 гривни);

Кроме того, отменили льготный тариф на 3000 кВт*час электроэнергии при отоплении электроэнергией (вместо 90 копеек придется платить 1,68 гривни).

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Автор: УНИАН