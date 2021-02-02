Цена Brent достигла $57,03.

Стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже ICE превысила $57 за баррель.

В последний раз цена была на этом уровне 13 января. Об этом сообщает Investing.

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По данным на 5:57, цена Brent достигла $57,03. Она выросла на 1,2%. Стоимость WTI также растет. Она почти достигла $54,3 (+1,3%).

В январе средняя цена нефти марки Urals упала на 11,8% в годовом выражении, составив $54,41 за баррель.

Цены на нефть в январе 2021 года

Нефть West Texas Intermediate (WTI) выросла в цене на 34 цента (+0,6%) и установилась на уровне 53,55 доллара за баррель, 12 января цены на WTI выросли 2%.

Фьючерсы Brent выросли на 1,7%, а 13 января прибавили еще 36 центов (0,6%) в цене и сейчас стоят 56,94 доллара за баррель.

Последний раз такие цены наблюдались до первой вспышки заболеваемости в Китае.

По состоянию на 13 января 2021 года мировые цены на нефть достигли докарантинного уровня.

Стоимость барреля мартовской нефти Brent 21 января к 8:22 по Киеву составила $56,02 (-0,11%).

Что этому предшествовало

После ценовых рекордов фьючерсы Brent и WTI начали падать - оптимизм инвесторов уменьшается на фоне новой волны заболеваемости в Китае.

Цены на нефть Brent и WTI растут из-за решения Саудовской Аравии ограничить добычу нефти - Brent впервые с февраля достиг 55 долларов за баррель.

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Автор: Елена Коваленко