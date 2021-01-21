Баррель февральской нефти WTI торговался по $53,22.

Стоимость барреля мартовской нефти Brent 21 января к 8:22 по Киеву составила $56,02 (-0,11%).

Баррель февральской нефти WTI торговался по $53,22 (-0,17%), сообщает Investing.com.

Читайте такжеМировые цены на нефть достигли докарантинного уровняВ 12:00 по Киеву баррель Brent торговался уже по цене $55,73.

Запасы сырой нефти в США выросли на 2,6 млн барр. при прогнозном снижении на 1,2 млн барр., свидетельствуют данные API.

«Цены на нефть выглядят немного уязвимыми для потенциальной фиксации прибыли после того, как запасы сырой нефти в США увеличились на 2,56 млн барр.», — отметил главный рыночный стратег Axi Стивен Иннес.

По мнению аналитиков, цены на нефть упали после того, как данные Американского института нефти (API) показали рост запасов сырой нефти в США.

Цены на нефть в январе 2021 года

Нефть West Texas Intermediate (WTI) выросла в цене на 34 цента (+0,6%) и установилась на уровне 53,55 доллара за баррель, 12 января цены на WTI выросли 2%.

Фьючерсы Brent выросли на 1,7%, а 13 января прибавили еще 36 центов (0,6%) в цене и сейчас стоят 56,94 доллара за баррель.

Последний раз такие цены наблюдались до первой вспышки заболеваемости в Китае и локдаунів, что внедрялись для остановки распространения вируса.

По состоянию на 13 января 2021 года мировые цены на нефть достигли докарантинного уровня.

Что этому предшествовало

После ценовых рекордов фьючерсы Brent и WTI начали падать - оптимизм инвесторов уменьшается на фоне новой волны заболеваемости в Китае.

Цены на нефть Brent и WTI растут из-за решения Саудовской Аравии ограничить добычу нефти - Brent впервые с февраля достиг 55 долларов за баррель.

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Автор: УНИАН