Сниженные тарифы начинают действовать уже с сегодняшнего дня и будут до завершения карантина или до конца отопительного сезона.

С сегодняшнего дня, 1 февраля, в Украине начали действовать сниженные тарифы на газ и услугу по его распределению.

Читайте такжеШмыгаль заверил, что штрафовать за несвоевременно уплаченные газ и тепло за январь не будутОб этом говорится в видеоматериале ТСН.uа.

"Отныне максимальная стоимость доставки одного кубометра - 1,79 гривны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такую цену установила Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг для 13 облгазов.

"Этот тариф начинает действовать уже с сегодняшнего дня и будет до завершения карантина или до конца отопительного сезона", - подчеркнули в передаче.

Удешевление коснулось и самого газа - раньше правительство опустило стоимость топлива и теперь предельная цена за 1 кубометр составляет 6,99 гривны.

Это означает снижение в платежках людей более чем на 30%.

Подробнее об этом можно узнать из следующего видеоматериала:

Что этому предшествовало

25 января премьер-министр Денис Шмигаль назвал восемь шагов, которые правительство предприняло для того, чтобы урегулировать тарифы на коммунальные услуги в Украине. По словам премьера, правительство приняло меры по ограничению цен и сейчас есть восемь шагов правительства по тарифам:

максимально предельная цена на газ от 1 февраля до конца отопительного сезона будет не выше, чем 6,99 гривни за кубометр;

тарифы на тепло и горячую воду меняться не будут до конца отопительного сезона;

принято решение об ограничении НКРЭКУ тарифа на распределение газа на уровне на 1,79 гривни;

правительство совместно с парламентским комитетом инициирует принятие законопроекта о возможности передачи газораспределительных сетей органам местного самоуправления — это обеспечит справедливое формирование цены на распределение газа;

штрафы или пеня за не вовремя уплаченные газ и теплоснабжение за январь применяться не будут;

ожидаются результаты расследования Антимонопольного комитета по установлению прозрачных и честных правил на рынке газа;

Кабмин примет решение о компенсации домохозяйствам, у которых установлено электроотопление в полной мере;

основным продуктом газораспределительных компаний станет годовой продукт по умолчанию, то есть цена на газ будет устанавливаться один раз в год, как это происходит в большинстве стран Европы.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН