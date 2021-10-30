Андрей Герус отметил, что российские и белорусские компании отменили аукционы по продаже электроэнергии.

Украинские компании не смогут восстановить с 1 ноября импорт электроэнергии из России и Беларуси.

Об этом в своем Telegram-канале написал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

"Импорта электроэнергии из РФ с 1 ноября не будет. Компания "Интер РАО" 20 октября объявила аукцион на продажу электроэнергии, но 21 октября соответствующий аукцион был отменен", – отметил он.

По данным Геруса, также с 1 ноября не будет импорта электроэнергии из Беларуси, аукционы на продажу электроэнергии не состоялись.

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В то же время в комментарии УНИАН Герус пояснил, что проведенный госкомпанией "Укрэнерго" аукцион по распределению доступа к межгосударственным сечениям позволил украинским компаниям выкупить только путь транспортировки электроэнергии, но не саму энергию как товар.

"Сечение – это линии электропередач (транспорт), но еще необходимо купить товар, чтобы его транспортировать через то сечение. Без товара ничего не будет", – отметил он.

Герус добавил, что, по данным Минэнерго, вчера на складах семи ТЭС не было гарантированных запасов угля.

"Гарантированные запасы угля – это минимальные запасы, которые обязательно должны быть соблюдены согласно условиям ведения лицензионной деятельности. Всего на складах ТЭС и ТЭЦ на вчера было 675 тыс. тонн угля", - отметил он.

УНИАН уточняет информацию, указанную в сообщении депутата.

Справка УНИАН. В конце мая Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, запретила импорт в Украину российской и белорусской электроэнергии до 1 октября 2021 года.

В сентябре НКРЭКУ продлила запрет на импорт электроэнергии из России и Беларуси до 1 ноября.

Недавно компания "Укрэнерго" провела аукцион по распределению доступа к межгосударственным пересечениям электросетей на ноябрь 2021 года. По результатам аукциона, украинские компании выкупили возможность поставлять электроэнергию из России в объеме 2,2 ГВт и из Беларуси – 900 МВт.

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Автор: Анна Бредихина