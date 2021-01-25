Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков отметил, что украинское общество ожидает от парламента оперативной реакции на повышение тарифов на газ, отопление, горячую воду, электроэнергию.

Завтра, 26 января, премьер-министр Денис Шмыгаль выступит в парламенте с информацией относительно тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Читайте такжеУкраинцам могут возместить переплату за коммуналку за январь - РазумковКак передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил на заседании Согласительного совета председателей фракций и парламентских комитетов.

Он отметил, что украинское общество ожидает от парламента оперативной реакции на то, что происходит в течение последнего месяца - повышение тарифов на газ, отопление, горячую воду, электроэнергию.

Разумков добавил, что народные депутаты также хотят заслушать информацию по тарифам на коммунальные услуги Национальной комиссии осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). По его словам, уже проходили совещания, где были представлены все ведомства, которые занимаются вопросами тарифов, но на этих совещаниях отсутствовали представители НКРЭКУ.

"Я понимаю, что у нас все независимые регуляторы, но когда это касается людей, мы должны работать, независимо от того, какую ветвь власти мы представляем, и насколько мы независимы или зависимы друг от друга, потому что мы зависимы от людей, которые нас избирали, назначали и которые нам платят заработную плату на тех или иных должностях", - отметил Разумков.

По его словам, если руководство Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, само не согласится проинформировать парламент о ситуации с тарифами, то ВР готова будет проголосовать за соответствующее постановление относительно их приглашения в сессионный зал.

Он выразил надежду, что это произойдет на текущей неделе.

Что этому предшествовало

Газоснабжающие компании предложили населению Украины в январе покупать газ по цене от 6,99 до 10,8 гривни за кубометр, при этом минимальная цена выше декабрьскую цену на 11%, а максимальная - на 20,5%.

Кроме того, с 1 января в Украине начали действовать новые тарифы на транспортировку газа. НКРЭКУ с января повысила тарифы на услуги 43 газораспределительных компаний в среднем в 1,6 раза.

С начала января в ряде регионов Украины прошли акции протеста против повышения коммунальных тарифов.

После этого правительство установило предельную цену на газ в размере 6,99 гривни за кубометр.

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Автор: Надя Пришляк