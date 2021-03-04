Этот вопрос сейчас обсуждается в Министерстве энергетики.

Тариф на электроэнергию для населения с 1 апреля, скорее всего, не изменится и будет составлять 1,68 грн за киловатт.

Об этом во время пресс-конференции заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Читайте такжеУкраинцы будут по-новому оплачивать счета за газ: что изменится

«Этот вопрос сейчас обсуждается в Министерстве энергетики. Скорее всего, тариф для населения останется 1,68», - сказал он.

Что этому предшествовало

28 декабря Кабинет министров отменил льготную цену на электроэнергию для населения - 90 копеек за 1 кВт-ч при потреблении до 100 кВт-ч - с 1 января до конца марта 2021 года и установил ее на уровне 1,68 грн за 1 кВт-ч на весь потребленный объем.

Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на массовые протесты населения в разных регионах страны, поручил правительству срочно решить вопрос с тарифами для населения.

13 января 2021 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил обеспечить субсидиями украинцев, которые используют электричество для отопления.

20 января 2021 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что домохозяйства, использующие электрическое отопление в своих домах, получат монетизированную компенсацию.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Шварц