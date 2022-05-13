Министерство экономики планирует в ближайшие недели решить проблему дефицита топлива в Украине.

Украина сегодня имеет запасов бензинов на пять дней, а по дизельному топливу этот показатель составляет три дня.

Об этом во время заседания правительства сообщила первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко.

"У нас при нормальной бизнес-модели операторов эти запасы должны составлять 15 дней по меньшей мере", - сказала она.

Для решения этой проблемы Министерство экономики планирует существенно увеличить импорт нефтепродуктов. Для этого проведены переговоры со странами Евросоюза, чтобы их порты принимали танкеры с нефтепродуктами для Украины, также планируется увеличить речные перевозки по Дунаю и есть договоренность с Венгрией об увеличении реверса трубопроводным транспортом - до 50 тыс. тонн в месяц. Также планируется запустить отдельную зеленую автополосу для нефтевозов из Польши.

Планируется, что в мае импорт нефтепродуктов по железной дороге увеличится до 180 тыс. тонн (в марте - 35 тыс. тонн), автомобильным транспортом - не менее чем 85 тыс. тонн (в марте - 5 тыс. тонн).

"Благодаря тем мерам, которые я перечислила, к концу месяца мы получим 350-360 тыс. тонн горючего с абсолютно новых логистических маршрутов. То есть, в мае мы увеличили ежесуточный объем импорта с 4 тыс. тонн до 11-12 тыс. тонн. Мы смотрим на данные ежесуточного потребления, который сегодня составляет 13 тыс. тонн, что мы практически полностью объем импорта сможем направить на внутреннее потребление... По уточненному прогнозу, в мае ожидается потребление 300 тыс. тонн дизеля и 120 тыс. тонн бензинов. Такой же объем импорта законтрактован украинскими сетями. Теперь главный вопрос - логистически завезти весь объем в Украину", - добавила Свириденко.

Как сообщал УНИАН, в Украине с конца апреля возник дефицит топлива на АЗС. С целью решить вопрос его дефицита 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизельное топливо на 40-43%.

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