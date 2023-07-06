Впервые с начала войны, ядерная энергия российского производства будет использована для увеличения производства электроэнергии в Украине.

Болгария заявила о намерении заключить соглашение о продаже двух ядерных реакторов российского производства "Энергоатому".

Как сообщает The Wall Street Journal, впервые с начала полномасштабного вторжения России, ядерная энергия российского производства будет использована для увеличения производства электроэнергии в Украине.

На данный момент идут переговоры по соглашению о продаже Украине болгарской государственной энергетической компанией NEK оборудования с недостроенной атомной электростанции Белене. Стоимость оборудования составляет около 600 млн евро.

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"Тот факт, что Болгария, бывшее советское государство, которое давно дружит с Москвой, рассматривает эту сделку, является признаком того, насколько уменьшилось российское влияние в восточных странах Европейского Союза", - говорится в материале.

Война в Украине и позиция Болгарии

Болгарская армия - одна из немногих в НАТО с серьезными запасами боеприпасов для старого советского вооружения, которое Украина использует в больших количествах.

28 июня 2023 года новое правительство Болгарии заявило о том, что планирует изменить подход к поставкам оружия в Украину. Болгария планирует поставлять оружие в Украину напрямую, без посредников.

4 июля 2023 года стало известно о том, что Болгария увеличит военную помощь Украине. Болгария поставляет Украине не истребители и танки, а в основном старые боеприпасы, которые еще можно использовать.

5 июля 2023 года стало известно о том, что Президент Украины Владимир Зеленский 6 июля совершит свой первый визит в Болгарию по приглашению болгарского правительства, что считается знаком признательности за военную помощь, которую София оказывает Киеву.

6 июля 2023 года Киев и София подписали совместную декларацию. Болгария, согласно декларации, обязуется оказывать Украине политическую поддержку в вопросах вступления в НАТО.

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