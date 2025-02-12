Общая стоимость проекта достройки Хмельницкой АЭС может составлять 4,5 млрд долларов.

Строительство энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС будет происходить за средства потребителей, которые платили за электроэнергию. Теперь эти деньги планируют потратить на достройку станции.

Об этом в интервью УНИАН рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

"Сейчас это средства исключительно "Энергоатома". Соответственно, это наши с вами средства, мы их заплатили за электричество. "Энергоатом" их наскреб. Вместо того, чтобы заплатить в бюджет те деньги в виде дивидендов, они их скрыли под видом амортизации, а сейчас собираются потратить на это оборудование", - сказал Харченко.

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По его словам, проблема этого строительства заключается именно в том, что неизвестно, будет ли вообще это работать. Поскольку не было качественной и независимой экспертизы этого оборудования, которая бы дала четкий ответ.

"О трех годах - знаете, я уверен, что люди, которые это сейчас говорят, на 200% уверены, что за три года их не будет на их текущих должностях. То есть то, что за три года это не будет работать, это гарантировано", - сказал Харченко.

Он также отметил слова главы "Энергоатома", который говорил, что на реализацию проекта достройки Хмельницкой АЭС надо будет потратить 4-4,5 млрд долларов, которых пока нет. При этом 600 млн долларов это только покупка энергоблоков.

Кроме того, эксперт отмечает, что в случае, если Хмельницкая АЭС будет достроена, надо будет еще построить высоковольтные линии для того, чтобы забрать мощность этих реакторов.

"Я не слышу разговоры о том, что на Хмельницкой АЭС надо быстро строить дополнительные высоковольтные линии, потому что новые реакторы же через три года выдадут электроэнергию, а куда ее девать. Поэтому это мне добавляет внутренних аргументов, что никто реально через три года ничего запускать не собирается", - добавил Харченко.

Развитие Хмельницкой АЭС - главные новости

11 февраля Верховная Рада поддержала законопроект, который дает разрешение "Энергоатому" приобрести два российских атомных реактора в Болгарии для достройки энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой атомной электростанции. Стоимость оборудования составит не менее 600 млн евро. В то же время, ряд экспертов и народных депутатов утверждают, что общая стоимость этого проекта превысит 1 миллиард долларов.

Народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк заявил, что для достройки Хмельницкой атомной электростанции происходит "покупка российского дерьма у болгар".

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