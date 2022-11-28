По информации военных, враг планирует и в дальнейшем наносить коварные удары по инфраструктуре страны, чтобы запугать украинцев тьмой и холодом.

На фоне экстренных и веерных отключений света из-за массированных ракетных ударов РФ по Украине и, в частности, по Киеву, жители столицы начали бояться полного блэкаута в городе. Появляется информация об эвакуации, однако какой она будет - полной или частичной, не всегда понятно.

Мэр города Виталий Кличко рассказал о том, что Киев готовится ко всему. Эвакуация жителей столицы также рассматривается, сообщил он в интервью для "РБК-Украина".

"Сейчас много спекуляций на тему, насколько возможен вариант - как кто-то это называет - эвакуации. Скажу вам: было бы большой ошибкой, если бы мы не готовились к разным сценариям. Если год назад кто-то в это же время в декабре начал бы рассказывать, что будет происходить в будущем – об убийствах людей, о войне, об изнасилованиях, о геноциде – его бы не назвали здоровым человеком. Но сегодня, к сожалению, это страшная, суровая реальность. Мы не хотим никого держать в теплой ванне, но и пугать не хотим", - подчеркнул Кличко.

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Он сообщил, что власти Киева делают все возможное, чтобы не произошло полного блэкаута. Однако важно понимать - готовиться нужно ко всему. Кличко отметил, что уже есть алгоритм действий даже на случай эвакуации.

"Я не исключаю худший сценарий. Полной эвакуации не будет – возможно, частичная, но это нельзя назвать эвакуацией. Это временный переезд людей отдельных категорий в пригород, туда, где могут быть сервисы... Я прошу каждого киевлянина учесть разные сценарии и быть готовым. По информации военных, враг планирует и в дальнейшем наносить коварные удары по инфраструктуре страны, чтобы запугать украинцев тьмой и холодом.",- сообщил мэр города.

Он призвал киевлян готовиться к даже худшим событиям. Нужно сделать запас технической и питьевой воды, еды, теплую одежду, заряженные телефоны, павербанки и ноутбуки. Также Кличко советует скачать офлайн-карты и найти возможность уехать из города. На случай блэкаута киевлянам советуют поискать жилье в пригороде, в частных домах с водой и независимым от света отоплением.

Возможный блэкаут: что известно

Ранее УНИАН уже сообщал, что в воздушных силах рассказали, как часто РФ может наносить удары по Украине. Стоит готовиться к новым атакам. Ракет в РФ достаточно.

После массированной атаки 23 ноября когда рашисти выпустили около 70 ракет, 51 из которых сбили силы ПВО, во многих регионах произошли аварийные отключения электроэнергии. На фоне этого украинцы начали готовиться к блэкауту, который может повлечь очередной ракетный удар. Уже известно, как подготовиться к новому обстрелу РФ и блэкаута. Нужно позаботиться о запасах, ведь от рашистов можно ждать чего угодно.

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