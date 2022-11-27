Не успели украинцы отойти от предыдущей ракетной массированной атаки РФ, как им начали давать советы, как подготовиться к новому удару России и вероятному блэкауту.
Поэтому городской голова Кременчуга Виталий Малецкий в Facebook дал советы, что сделать, чтобы максимально быть подготовленными к новой атаке и блэкауту.
Как подготовиться к блэкауту - советы
- Сделайте запас воды. Используйте все возможные емкости - ведра, пластиковые бутылки, бочки.
- Зарядите все устройства. Телефоны, фонарики, пауэрбанки.
- Купите радиоприемник на батарейках. Может исчезнуть мобильная связь, а радиостанции будут транслировать важную информацию.
- Запаситесь едой, которая не портится без холодильника. Это крупы, консервы, овощи, масло.
- Позаботьтесь об аптечке. Важно иметь запас препаратов, которые вы принимаете регулярно.
- Сохраните тепло в доме. Заклейте окна, чтобы не было щелей, уплотните входную дверь, уменьшите виток тепла через вентиляцию. Если имеете печное отопление - сделайте запас дров. Если есть генератор - сделайте запас топлива. Держите бак автомобиля полным.
- Помогайте соседям пожилого возраста, семьям с детьми, людям с инвалидностью.
"Пока нет информации о возможных датах обстрелов, но от рашистов можно ожидать чего угодно, в любую минуту. Поэтому призываю всех безотлагательно проводить мероприятия по подготовке", — добавил Малецкий.
Какие существуют сценарии блэкаута в Украине - прогноз
Ранее издание Forbes опубликовало 3 вероятных сценария блэкаута в Украине:
Первый - в левобережных областях Украины. Без света может остаться часть страны на 12-24 часа.
Второй - блэкаут во всей стране. Тогда без света может остаться вся территория Украины на 12 часов – сутки.
Третий - блэкаут всей страны продолжительностью до 7 дней.
Россия наносит массированные ракетные атаки по энергообъектах Украины, начиная с 10 октября 2022 года. 15 ноября Россия выпустила по территории Украины 100 ракет. Это был самый массовый обстрел энергосистемы нашей страны с начала полномасштабной войны.
19 ноября Зеленский заявил о том, что оккупанты разрушили около 50% энергетической инфраструктуры Украина.
23 ноября Россия вновь нанесла массированный удар по энергосистеме Украины. Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина пережила блэкаут.