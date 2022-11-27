Пока нет информации о возможных датах обстрелов, но от российских оккупантов можно ожидать чего угодно.

Не успели украинцы отойти от предыдущей ракетной массированной атаки РФ, как им начали давать советы, как подготовиться к новому удару России и вероятному блэкауту.

Поэтому городской голова Кременчуга Виталий Малецкий в Facebook дал советы, что сделать, чтобы максимально быть подготовленными к новой атаке и блэкауту.

Как подготовиться к блэкауту - советы

Сделайте запас воды. Используйте все возможные емкости - ведра, пластиковые бутылки, бочки.

Используйте все возможные емкости - ведра, пластиковые бутылки, бочки. Зарядите все устройства. Телефоны, фонарики, пауэрбанки.

Телефоны, фонарики, пауэрбанки. Купите радиоприемник на батарейках. Может исчезнуть мобильная связь, а радиостанции будут транслировать важную информацию.

Может исчезнуть мобильная связь, а радиостанции будут транслировать важную информацию. Запаситесь едой, которая не портится без холодильника. Это крупы, консервы, овощи, масло.

Это крупы, консервы, овощи, масло. Позаботьтесь об аптечке. Важно иметь запас препаратов, которые вы принимаете регулярно.

Важно иметь запас препаратов, которые вы принимаете регулярно. Сохраните тепло в доме. Заклейте окна, чтобы не было щелей, уплотните входную дверь, уменьшите виток тепла через вентиляцию. Если имеете печное отопление - сделайте запас дров. Если есть генератор - сделайте запас топлива. Держите бак автомобиля полным.

Заклейте окна, чтобы не было щелей, уплотните входную дверь, уменьшите виток тепла через вентиляцию. Если имеете печное отопление - сделайте запас дров. Если есть генератор - сделайте запас топлива. Держите бак автомобиля полным. Помогайте соседям пожилого возраста, семьям с детьми, людям с инвалидностью.

"Пока нет информации о возможных датах обстрелов, но от рашистов можно ожидать чего угодно, в любую минуту. Поэтому призываю всех безотлагательно проводить мероприятия по подготовке", — добавил Малецкий.

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Какие существуют сценарии блэкаута в Украине - прогноз

Ранее издание Forbes опубликовало 3 вероятных сценария блэкаута в Украине:

Первый - в левобережных областях Украины. Без света может остаться часть страны на 12-24 часа.

Второй - блэкаут во всей стране. Тогда без света может остаться вся территория Украины на 12 часов – сутки.

Третий - блэкаут всей страны продолжительностью до 7 дней.

Россия наносит массированные ракетные атаки по энергообъектах Украины, начиная с 10 октября 2022 года. 15 ноября Россия выпустила по территории Украины 100 ракет. Это был самый массовый обстрел энергосистемы нашей страны с начала полномасштабной войны.

19 ноября Зеленский заявил о том, что оккупанты разрушили около 50% энергетической инфраструктуры Украина.

23 ноября Россия вновь нанесла массированный удар по энергосистеме Украины. Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина пережила блэкаут.

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