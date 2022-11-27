Отмечается, что для новых обстрелов Украины россияне должны тщательно планировать и тратить некоторое время для подготовки.

У России достаточно ракет и БПЛА для новых ударов по Украине. Однако высокоточных ракет, которыми террористы бьют по энергосистеме, сегодня осталось не так уж и много.

По словам спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, Россия вряд ли может нарастить свои производственные мощности настолько, чтобы догонять то, что теряет. Поэтому для новых обстрелов Украины россияне должны тщательно планировать и тратить некоторое время для подготовки.

Как отметил Игнат в эфире телемарафона, после каждого массированного удара и накануне нового оккупанты должны проанализировать последствия предыдущей атаки и определиться, куда они будут бить.

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"Банально надо ракеты перевести на корабли, поставить их туда, зарядить. Поэтому такая периодичность. Около раз в неделю может храниться", – сказал Игнат.

Кроме того, на подготовку и частоту массированных ударов РФ влияют и погодные условия, которые важны для поднятия авиации в небо и непосредственно фиксации обстрелов с воздуха.

По словам Игната, войска РФ перед очередным ударом также опираются не только на данные разрушений, но и на то, где удар ощутили как можно сильнее.

"Они проводят от обстрела к обстрелу соответствующую разведку, где надо ударить еще, каким образом нанести удар, чтобы как можно сильнее мы это почувствовали и как можно больнее", – рассказал представитель командования Воздушных сил ВСУ.

Именно поэтому украинцев и призывают не публиковать информации об обстрелах и работе ПВО, чтобы не питать ею врага.

Ракетные удары по Украине: что известно

Ранее в Воздушных силах сообщили, что с начала полномасштабного вторжения российские оккупанты выпустили по Украине более 4 тысяч разнообразных ракет.

По словам руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, РФ хочет своим ракетным террором склонить Украину к компромиссам и замораживание линии боевых действий, поэтому оккупанты хотят успеть до Нового года провести еще 1-2 масштабных ракетных обстрелов территории Украины.

По данным ГУР, для подготовки к следующему массированного ракетного обстрела Украине россиянам нужно около недели.

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