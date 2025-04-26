Александр Сиренко отметил, что рынок очень непрогнозируемый.

Цены на АЗС Украины постоянно меняются. На стоимость бензина, дизеля и автогаза влияют как мировые события, так и ситуация внутри страны.

Аналитик консалтинговой компании "Нефтерынок" Александр Сиренко в комментарии изданию "Факты" считает, что цены на АЗС в мае будут снижаться.

"В первой половине апреля на мировом рынке стремительно подешевела нефть. Вместе с этим важным фактором изменилась ситуация на рынке валюты - относительно гривни стремительно подорожало евро. Это валюта, за которую наши трейдеры покупают ресурс на европейском рынке. Хотя сейчас рынок очень непрогнозируемый, но цены на АЗС должны снизиться", - отметил Сиренко.

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При этом он напомнил, что с 1 мая в Украине вступает в силу закон, который обязывает добавлять 5% биоэтанола к бензину. По его словам, бензиновая составляющая стала дешевле из-за падения цен на нефть, то можно ожидать общего снижения цен на АЗС, в частности, на бензин.

Цены на топливо в Украине - прогноз эксперта

Эксперт топливного рынка, директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн в апреле сделла прогноз, сообщив, что в течение месяца цены на АЗС могут упасть до 3 гривень на литре из-за снижения цен на нефть.

При этом он отметил, что со сжиженным газом все не так просто, потому что на него влияют ряд других факторов.

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