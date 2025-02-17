Стало известно, где в мире самый дешевый и самый дорогой бензин (инфографика)

Дешевле всего бензин стоит в Иране, Ливии, Венесуэле, Анголе и Египте.

Аналитики обнаружили страны с самыми высокими и самыми низкими ценами на бензин. В основу положили данные аналитического ресурса Global Petrol Prices за третье февраля.

Новая инфографика от Visual Capitalist демонстрирует, что самый дешевый бензин в Иране. Здесь цена составила 0,11 доллара за галлон (примерно 0,03 доллара за литр). Низкая цена бензина в Исламской Республике объясняется развитой нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленностью.

Дороже всего бензин стоит в Гонконге: жители специального административного района покупали топливо по цене 12,90 доллара за галлон (3,41 доллара за литр). Дело в том, что Гонконг не имеет своей собственной добычи ископаемого топлива. Кроме того, он традиционно входит в список самых дорогих городов в мире.

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Высокая цена на бензин в Норвегии обусловлена высокими налогами (при этом нефтегазовый комплекс традиционно выступает фундаментом норвежской экономики).

Россия расположилась на 11 месте среди стран, где бензин стоит дешевле всего: в среднем россияне платили 2,28 доллара за галлон (0,6 доллара за литр). Значительно дороже топливо стоит в Китае - там цена составляла 4,40 доллара за галлон.

Цены на бензин в Украине - прогнозы

В Нацбанке заявили, что темпы роста цен на топливо в Украинемогут ускориться в текущем году до более 13%. Замедлить рост может снижение мировых цен на нефть.

По словам генерального директора сети АЗС Леонида Косянчука, цены на бензин до конца года будут зависеть от политической ситуации в Соединенных Штатах, в частности, от реформ президента Трампа.

Кроме того, многое будет зависеть от ситуации на Ближнем Востоке и от ситуации в самой Украине, в частности, от курса гривны.

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