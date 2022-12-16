Австрия перечислит 5 млн евро в Фонд энергетической поддержки Украины. Такое решение было достигнуто по результатам встречи заместителя министра энергетики Украины по вопросам европейской интеграции Ярослава Демченкова и вице-канцлера - федерального министра Вернера Коглера.
Как сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины, стороны обсудили ситуацию в энергетическом секторе Украины и отметили, что это первый этап финансовой помощи, которая вместе с оборудованием, которое уже доставлено и будет доставлено в Украину, существенно усилит способность энергетических компаний осуществлять ремонтные работы объектов инфраструктуры.
"Австрия выделяет 5 млн евро в Фонд энергетической поддержки Украины, который создан Минэнерго при Секретариате Энергетического сообщества с целью аккумулирования средств доноров на закупки необходимого оборудования для украинских энергетических компаний", - говорится в сообщении.
Финансовая помощь Украине:
22 ноября 2022 года стало известно, что Соединенные Штаты Америки выделяют Украине дополнительно 4,5 миллиарда долларов прямой бюджетной поддержки. Средства начнут выплачиваться в ближайшие недели.
Кроме того, правительство Канады сообщило о начале выпуска пятилетних "Облигаций суверенитета Украины" в размере 500 млн канадских долларов, чтобы поддержать Украину в преддверии тяжелого зимнего периода.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляєн объявила, что ЕК выделяет Украине еще 2,5 миллиарда евро. Она отметила, что в 2023 году запланировано выделение 18 миллиардов евро с регулярными выплатами.
22 ноября 2022 года Всемирный банк выделил Украине $60 миллионов льготного займа.
16 декабря 2022 года Международная финансовая корпорация выделила Украине $2 миллиарда.
Уничтожение энергосистемы Украины:
10 октября 2022 года Российская Федерация начала атаки на объекты критической инфраструктуры Украины. Оккупанты бьют по электроподстанциям, объектам гидроэнергетики и тепловой генерации. По всей стране началось аварийное отключение электроснабжение.
23 ноября Минэнергетики заявило о том, что энергосистема Украины перешла в режим полного блэкаута.
3 декабря 2022 года экс-глава "Укрэнерго" Юрий Касич заявил о том, что ракетными ударами по инфраструктуре Украины руководит энергетик.
5 декабря 2022 года Россия совершила очередной обстрел энергосистемы Украины.
14 декабря 2022 года, утром Киев и область атаковали дроны-камикадзе.
16 декабря Россия вновь атаковала Украину ракетами.
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