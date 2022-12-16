Основные направления реализации этой программы - торговое финансирование для украинских банков, агросектора и предпринимателей малого и среднего бизнеса.

Совет директоров Международной финансовой корпорации (IFC), которая входит в структуру Всемирного банка, поддержал программу финансирования украинского бизнеса на 2 млрд долл.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики, отметив, что Совет директоров IFC также одобрил два отдельных проекта для частного сектора: для французской компании EnVivo, которая имеет агробизнес в Украине, а также страхования военных рисков для "Райффайзен банка".

"Основные направления реализации этой программы - торговое финансирование для украинских банков, агросектора и предпринимателей малого и среднего бизнеса. Очень важен и тот факт, что руководство корпорации поддержало предложение разрешить IFC работать с государственными компаниями. Это сделано в виде исключения для Украины. В целом же IFC практически запрещена работа с госкомпаниями", - заявила первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко.

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"Это позитивный знак для многих инвесторов, которые размышляют над тем, стоит ли инвестировать в Украину именно сейчас. Ожидается, что такое финансирование мобилизует частный кредитный капитал, ведь IFC обычно финансирует не более 30% стоимости проекта, приобщая к финансовому консорциуму коммерческие банки и другие МФО. Таким образом, общий объем проектов украинских предприятий, которые могут быть профинансированы, может составить более 6 млрд долларов", - подытожила глава Минэкономики.

Международная финансовая корпорация (IFC):

Международная финансовая корпорация (IFC) входит в Группу Всемирного банка. Одним из важнейших направлений деятельности IFC является мобилизация больших объемов частного капитала с целью развития прежде всего в странах с низким уровнем дохода, а также в государствах с нестабильностью и конфликтами. Украина является членом IFC с 1993 года.

В сентябре 2022 года IFC выделила 30 млн долларов для инвестиций в Украину и Молдову.

Финансовая помощь Украине:

22 ноября 2022 года стало известно, что Соединенные Штаты Америки выделяют Украине дополнительно 4,5 миллиарда долларов прямой бюджетной поддержки. Средства начнут выплачиваться в ближайшие недели.

Кроме того, правительство Канады сообщило о начале выпуска пятилетних "Облигаций суверенитета Украины" в размере 500 млн канадских долларов, чтобы поддержать Украину в преддверии тяжелого зимнего периода.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляєн объявила, что ЕК выделяет Украине еще 2,5 миллиарда евро. Она отметила, что в 2023 году запланировано выделение 18 миллиардов евро с регулярными выплатами.

22 ноября 2022 года Всемирный банк выделил Украине $60 миллионов льготного займа.

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