Нарушений условий безопасной эксплуатации нет.

По состоянию на 9:00 2 марта атомные электростанции Украины безопасно и стабильно работают, сообщает прес-служба НАЭК "Энергоатом".

Отмечается, что текущая мощность всех четырех украинских АЭС обеспечивает необходимые объемы производства электроэнергии для нужд страны.

В условиях военного положения и полномасштабной агрессии России "Энергоатом" усилил контроль и определил исключительную приоритетность вопросов безопасности ядерных установок над всеми другими.

Нарушений условий безопасной эксплуатации нет. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на АЭС и прилегающих к ним территориях не менялось и находится в пределах действующих норм.

Основное оборудование реакторных отделений энергоблоков, помещений и зданий электростанций, периметры защищенных зон и прилегающих территорий, а также особо важных объектов АЭС за пределами их защищенных зон находятся под усиленным наблюдением и контролем.