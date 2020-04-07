Нефть дорожает в ожидании договора о сокращении добычи странами ОПЕК+

Инвесторы надеются, что крупнейшие мировые нефтедобывающие страны ОПЕК+ согласятся уменьшить добычу сырья.

Цены на "черное золото" эталонных марок в ходе торгов днем во вторник продолжают повышаться, поскольку инвесторы надеются, что крупнейшие мировые нефтедобывающие страны ОПЕК+ согласятся уменьшить добычу сырья из-за негативного влияния коронавируса на спрос.

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Об этом сообщает Росбалт.

"К 13:08 июньские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь Brent подорожали на 3% до 34,04 доллара за баррель, майские фьючерсы на западно-техасский сорт WTI - на 4,45% до 27,24 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

С начала нынешнего года по мировому нефтяному рынку прокатились уже несколько волн падения цен на "черное золото". Негативная ситуация вызвана целом комплексом факторов: общим перепроизводством сырья, резким падением спроса на фоне стремительного распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (11 марта было объявлено о пандемии) и опасениями по поводу ее влияния на глобальную экономику, а также развалом сделки ОПЕК+ из-за демарша России (официально с 1 апреля, но фактически после отказа России сократить свою нефтедобычу на встрече 6 марта в Вене). Как раз последнее обстоятельство и стало триггером к обрушению цен на нефть. К тому же Саудовская Аравия объявила о намерении увеличить добычу и снизить цены на нефть. Позже о желании опустить цены объявили Ирак, Кувейт, ОАЭ и Нигерия.

За I квартал 2020 года цена Brent рухнула на 65,6%, а WTI - на 66,5%. Причем в конце марта стоимость июньского фьючерса на Brent падала ниже 22 долларов за баррель (до 21,72 доллара), то есть к минимуму с марта 2002 года, а майский фьючерс на WTI - до 20,1 доллара.