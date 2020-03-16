Нефть Brent подешевела до $30 на фоне эпидемии коронавируса – Reuters

Падение вызвано мерами, которые принимают государства для сдерживания распространения коронавируса, а также падением промышленного производства в Китае.

Цена нефти марки Brent в понедельник, 16 марта, снизилась на 10,6%, до 30,27 доллара за баррель, а WTI подешевел на 7,8% до 29,24 доллара за баррель, из-за снижения спроса на фоне распространения коронавируса и рекордного падения промышленного производства в Китае.

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Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что цены рухнули, несмотря на снижение ставки Федеральной системой США, и мер, принятых ключевыми центробанками других стран.

Как отметил аналитик Commerzbank Карстен Фрич, чем больше стран ограничат общественную жизнь граждан, закроют свои границы и отменят рейсы, тем сильнее это будет влиять на спрос на нефть, а также это скажется на сокращении экономической активности.

Также влияние оказывает то, что промпроизводство в Китае за январь-февраль упало намного сильнее, чем ожидалось, на 13,5%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что является худшим показателем с января 1990 года.

Как сообщал УНИАН, цена нефти марки Brent 9 марта упала на 30% - до 34 долларов за баррель, продемонстрировав худшую динамику с 1991 года, когда началась война в Персидском заливе.

Следом за обвалом цен на нефть резко просели валюты ряда развивающихся стран и котировки фондовых бирж.