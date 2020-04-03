Цена Brent превысила $34 на фоне ожиданий сокращения нефтедобычи

Цены на "черное золото" эталонных марок в ходе торгов днем в пятницу повышаются, причем рост котировок ощутимо ускорился.

Июньские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь Brent подорожали на 15,1% до 34,46 доллара за баррель, майские фьючерсы на западно-техасский сорт WTI - на 9,87% до 27,82 доллара за баррель.

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Об этом сообщает Росбалт.

Отмечается, что вчера вечером взрывной рост стал реакцией трейдеров на комментарий президента США Дональда Трампа о том, что он говорил с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом и ожидает, что Саудовская Аравия и Россия согласятся сократить добычу нефти по крайней мере на 10 миллионов баррелей в день.

"Сообщение Трампа возродило надежды на перемирие в ценовой войне между Эр-Риядом и Москвой", - подчеркивает издание.

Более того, отмечает аналитик ИК "ВЕЛЕС Капитал" Елена Кожухова, сегодня "стало известно, что 6 апреля страны ОПЕК+ и другие крупные участники рынка (такие, как США) проведут видеоконференцию, на которой обсудят возможность сокращения добычи для ребалансировки рынка".

При этом ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич не исключает, что "если в результате удастся приблизить добычу нефти к реальному потреблению, это станет хорошим знаком для рынков".

"Волатильность цен на нефть отойдет на второй план, снизив общий градус напряжения", - прогнозирует эксперт.

Как сообщал УНИАН, с начала нынешнего года по мировому нефтяному рынку прокатились уже несколько волн падения цен на "черное золото".

Негативная ситуация вызвана целом комплексом факторов: общим перепроизводством сырья, резким падением спроса на фоне стремительного распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (11 марта было объявлено о пандемии) и опасениями по поводу ее влияния на глобальную экономику, а также развалом сделки ОПЕК+. Как раз последнее обстоятельство и стало триггером к обрушению цен на нефть. К тому же Саудовская Аравия объявила о намерении увеличить добычу и снизить цены на нефть. Позже о желании опустить цены объявили Ирак, Кувейт, ОАЭ и Нигерия.

За первый квартал 2020 года цена Brent рухнула на 65,6%, а WTI - на 66,5%. Причем в конце марта стоимость июньского фьючерса на Brent падала ниже 22 долларов за баррель (до 21,72 доллара), то есть к минимуму с марта 2002 года, а майский фьючерс на WTI - до 20,1 доллара.