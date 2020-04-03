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Цена Brent превысила $34 на фоне ожиданий сокращения нефтедобычи

18:45, 03 апреля 2020
Энергетика
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Иллюстрация REUTERS

Июньские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь Brent подорожали на 15,1% до 34,46 доллара за баррель, майские фьючерсы на западно-техасский сорт WTI - на 9,87% до 27,82 доллара за баррель.

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Об этом сообщает Росбалт.

Отмечается, что вчера вечером взрывной рост стал реакцией трейдеров на комментарий президента США Дональда Трампа о том, что он говорил с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом и ожидает, что Саудовская Аравия и Россия согласятся сократить добычу нефти по крайней мере на 10 миллионов баррелей в день.

"Сообщение Трампа возродило надежды на перемирие в ценовой войне между Эр-Риядом и Москвой", - подчеркивает издание.

Более того, отмечает аналитик ИК "ВЕЛЕС Капитал" Елена Кожухова, сегодня "стало известно, что 6 апреля страны ОПЕК+ и другие крупные участники рынка (такие, как США) проведут видеоконференцию, на которой обсудят возможность сокращения добычи для ребалансировки рынка".

Иллюстрация REUTERS

При этом ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич не исключает, что "если в результате удастся приблизить добычу нефти к реальному потреблению, это станет хорошим знаком для рынков".

"Волатильность цен на нефть отойдет на второй план, снизив общий градус напряжения", - прогнозирует эксперт.

Как сообщал УНИАН, с начала нынешнего года по мировому нефтяному рынку прокатились уже несколько волн падения цен на "черное золото".

Негативная ситуация вызвана целом комплексом факторов: общим перепроизводством сырья, резким падением спроса на фоне стремительного распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (11 марта было объявлено о пандемии) и опасениями по поводу ее влияния на глобальную экономику, а также развалом сделки ОПЕК+. Как раз последнее обстоятельство и стало триггером к обрушению цен на нефть. К тому же Саудовская Аравия объявила о намерении увеличить добычу и снизить цены на нефть. Позже о желании опустить цены объявили Ирак, Кувейт, ОАЭ и Нигерия.

За первый квартал 2020 года цена Brent рухнула на 65,6%, а WTI - на 66,5%. Причем в конце марта стоимость июньского фьючерса на Brent падала ниже 22 долларов за баррель (до 21,72 доллара), то есть к минимуму с марта 2002 года, а майский фьючерс на WTI - до 20,1 доллара.

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