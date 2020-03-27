В "Нафтогазе" назвали сроки выплаты разницы в цене на газ по программе "Газовый запас"

При этом Коболев заверил, что потребители не были обмануты и получат компенсацию разницы в цене через систему газсбытов.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" возместит разницу в цене на газ участникам программы "Газовый запас" в конце апреля - начале мая, сообщил в эфире одного из телеканалов глава правления НАК Андрей Коболев.

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"Мы предусмотрели пункт, что если цена на рынке, или та цена, по которой мы будем поставлять газ, будет меньше, чем цена "Газового запаса", то мы разницу вернем. Т.е. фактически наши потребители получили страховку, если бы цена начала расти, а если она станет меньше – мы возвращаем разницу. Как по мне, это максимально лояльные и максимально честные условия, которые мы сделали для защиты украинских потребителей", - сказал он.

При этом Коболев заверил, что потребители не были обмануты и получат компенсацию разницы в цене на газ через систему газсбытов.

"Деньги будут возвращены в конце отопительного сезона. Мы ожидаем, что это можно будет сделать в конце апреля - начале мае. Я думаю, что карантин на это не должен повлиять, и мы будем сейчас делать все для того, чтобы возвращение этих средств было максимально быстрым, цивилизованным и без каких-либо тяжелых движений для клиентов", - отметил глава НАК.

Как сообщал УНИАН, в сентябре "Нафтогаз Украины" запустил новый продукт "Газовый запас" и предлагал бытовым потребителям купить газ по низкой летней цене и использовать его в течение отопительного сезона.

Так, домохозяйства могли закупить до 25 тысяч кубометров газа по цене 4874,42 гривни (без НДС и стоимости транспортировки и распределения) за тысячу кубометров до 25 сентября.

Позже НАК заявил, что программой "Газовый запас" могут воспользоваться также ОСМД с собственными котельными и другие производители тепловой энергии, заключив договор до 18 октября.

За время действия программы "Газовый запас" ею воспользовались более 50 тысяч семей.