"Нафтогаз" снизил цену газа для населения, но предупредил о росте тарифов в холода

В то же время, «Нафтогаз» прогнозирует рост цен с завершением теплого времени года.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» рассчитала новую цену природного газа для нужд населения и других потребителей по специальным обязательствам, которая будет действовать в сентябре.

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Как сообщила пресс-служба компании, цена газа, по которой "Нафтогаз" продает его в сентябре газсбытам и поставляет потребителям по ПСО, определена на уровне 4 493,64 грн за тысячу кубометров (без учета НДС и транспортных расходов).

"По сравнению с августом стоимость газа уменьшится на 3,4%. Конечная цена газа в регионах Украины зависит от тарифа на распределение газа, установленного НКРЭКУ для соответствующего обл- или горгаза. Поставщики газа обязаны информировать своих потребителей о конечной цене", - отметили в пресс-службе.

Всего с апреля этого года цена, по которой "Нафтогаз" продает газ для нужд населения и других защищенных потребителей, снизилась почти на 28%, сообщили в компании.

В то же время в "Нафтогазе" предупредили, что с завершением теплого времени года ожидается повышение спроса на газ и возможен рост цен на него - как на европейском рынке, так и в Украине.

"Чтобы защитить потребителей по ПСО от сезонного колебания цен, "Нафтогаз" предлагает им воспользоваться предложением "Газовый запас" и приобрести газ на всю зиму по фиксированным летним ценам", - отметить в компании.

Чтобы воспользоваться этим предложением, нужно обратиться к поставщику газа, подписать дополнительное соглашение и оплатить необходимые объемы газа до 25 сентября.

Напомним, с момента запуска услуги «Газовый запас» от НАК «Нафтогаз Украины», которая позволяет купить газ по низкой летней цене и использовать его в течение отопительного сезона, ею воспользовались более 13 тысяч семей.

Как сообщал УНИАН, согласно постановлению Кабинета министров Украины, с июня «Нафтогаз» обязан продавать для населения газ по цене, которая является самой низкой на одной из четырех площадок - цена для коммерческих потребителей за прошлый месяц, данные Министерства экономического развития и торговли о средней таможенной стоимости газа за прошлый месяц, средневзвешенная цена на Украинской энергетической бирже и цена по правительственному постановлению №867 от 19 октября 2018 года. Компания обязана выбирать из них самую низкую.