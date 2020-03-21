Зарплата главы "Нафтогаза" Коболева уменьшена более чем вдвое

Также отменены премии и снят с повестки дня вопрос выплаты бонусов.

По условиям нового контракта, зарплата председателя правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз" Андрея Коболева уменьшена более чем вдвое.

Об этом говорится в сообщении Правительственного портала.

"Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз" продлил контракт с председателем НАК Андреем Коболевым еще на 4 года - до 22 марта 2024 года. По условиям нового контракта, зарплата руководителя НАК уменьшена более чем в 2 раза. Также отменены премии и снят с повестки дня вопрос выплаты бонусов", - говорится в сообщении.

Дополнительно главе НАК "Нафтогаз" установлен ряд критериев оценки эффективности деятельности, среди которых выполнение плана поступлений в бюджет и рост добычи украинского газа. "Правительство поддержало это кадровое решение с учетом условий Наблюдательного совета", - отмечается в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 16 марта источник на газовом рынке подтвердил УНИАН, что Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" продлила контракт с председателем правления компании Андреем Коболев на 4 года.

Справка УНИАН. Андрей Коболев с 1999 по 2002 год работал в украинском подразделении PricewaterhouseCoopers (PwC) консультантом по вопросам управления, специализируясь в вопросах стратегического управления и корпоративных преобразований.

С 2002-го по 2010 год работал на различных должностях в НАК "Нафтогаз Украины". Также работал советником в инвестиционной компании AYA Securities.

В марта 2014 года Кабинет министров назначил Коболева председателем правления НАК "Нафтогаз Украины", а в марте 2019 года правительство продлило контракт с ним еще на один год.