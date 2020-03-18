На время карантина украинцам обещают частично возместить коммуналку

По словам премьера, во время нахождения украинцев дома на самоизоляции на период карантина потребление коммунальных услуг вырастет.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Министерству социальной политики, Министерству финансов и Министерству экономического развития, торговли и сельского хозяйства просчитать механизм компенсации гражданам затрат на оплату коммунальных услуг на время введенного в Украине карантина.

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"Мы своим постановлением ввели карантин. Мы призываем людей оставаться дома, поэтому государство должно взять на себя частичную компенсацию коммунальных услуг, которые вырастут в связи с постоянным пребыванием людей на самоизоляции дома. Прошу рассчитать процент компенсации, сумму, которая необходима. Также при необходимости категории граждан или сказать, что это должно быть для всех без исключения", - сказал он.

Шмыгаль поручил поработать над поручением в трехдневный срок и на внеочередном заседании Кабмина вынести предложения.

"Министерству социальной политики, Министерству финансов, Министерству экономики просчитать. Первое, сумму средств. Второе, возможные категории граждан, возможно всем. Третье, потребности бюджета на компенсацию части, определить процент компенсации части коммунальных платежей на время введенного карантина в Украине", - добавил премьер.

Как сообщал УНИАН, 11 марта Кабинет министров принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля. Карантин предусматривает закрытие учебных заведений, а также запрет массовых собраний более 200 человек, который касается и спортивных, и культурных мероприятий.

Правительство призвало граждан оставаться дома, чтобы снизить риски заражения коронавирусом.