Цена на газ будет снижаться, несмотря на девальвацию и инфляцию – «Нафтогаз»

По информации компании, снижение цен происходит благодаря падению цен на газ в Европе, что связано с теплой зимой и большими запасами голубого топлива в хранилищах.

В марте цена на газ снизится еще больше, несмотря на девальвацию и инфляцию, говорится в сообщении Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины».

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«Цена на газ для населения уже сейчас самая низкая с апреля 2016 года, и в марте снизится еще. Это несмотря на девальвацию, инфляцию и рост средней заработной платы», - сказано в сообщении.

По информации компании, снижение цен происходит благодаря падению цен на газ в Европе, что связано с теплой зимой и большими запасами газа в хранилищах.

«В газовом вопросе Украина больше не зависит от России. «Газпром» в свое время отказался продавать нам газ на конкурентных условиях? Ну ок, есть другие. Зима была теплой, и цена упала на рынке ЕС? Она автоматически падает и здесь. Никаких правительственных поездок на поклон за скидками не требуется», - пояснили в компании.

Как сообщал УНИАН, экс-министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель ожидает падения цены на газ этим летом до уровня 80 долл. за тысячу куб. м, тогда как средняя цена импортного природного газа в Украине в январе 2020 года составила 175,26 долл. за 1 тыс. куб. м.

В феврале 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла для населения и других защищенных потребителей, которым «Нафтогаз Украины» поставляет газ в рамках специальных обязательств (ПСО), составит 3,95 тыс. грн за тыс. куб. м, что на 15% меньше, чем в январе 2020 года, и на 37% - чем в феврале 2019 года.