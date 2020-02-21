Летом газ может подешеветь до 80 долларов за тысячу кубов - министр энергетики

По мнению Оржеля, это фактор может заморозить проекты по добыче газа в Украине.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель ожидает падение цены на газ этим летом до уровня 80 долларов за тысячу кубометров, что, скорее всего, приведет к заморозке проектов по добыче газа в Украине.

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Об этом он сказал во время презентации доработанного проекта Концепции "зеленого" энергетического перехода до 2050 года.

"Этим летом мы ожидаем цены на газ на уровне 80 долларов. Это значит, что будет очень тяжело принимать решения вкладывать в добычу. Хотя все говорят, что как раз на этом падении рынка нужно вкладывать деньги. Вместе с тем, много компаний сейчас заморозили свои инвестиционные проекты дальнейшей добычи", - сказал он.

По словам Оржеля, сегодняшний энергетический рынок меняет финансовую модель, что делает инвестиционно-привлекательной генерацию электроэнергии из газа.

"Поэтому при всем желании поддержать и увеличить собственную добычу, у нас сейчас встает другой вопрос, что тот уровень цен на газ действительно сейчас делает инвестиционно-привлекательной как раз генерацию электрической энергии из газа, чего раньше никогда не было", - отметил министр.

Он также подчеркнул, что по стоимости тысяча кубометров газа - это реальный конкурент тонны угля, что задает совсем другие ценовые сигналы рынку.

"У нас цена за тонну угля должна быть меньше, чем 1100 гривень. Газ - это реальный конкурент тонны угля. Тысяча метров кубических газа - это конкурент, и он задает совсем другие ценовые сигналы", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, средняя цена импортного природного газа в Украине в январе 2020 года составила 175,26 доллара за 1 тысячу кубометров, что на 0,8% меньше, чем в декабре 2019 года.

Добыча природного газа в Украине за 2019 год сократилась по сравнению с 2018 годом на 1% - до 20,66 миллиарда кубометров.

В 2019 году Украина сократила потребление газа на 7% - до 26,4 миллиарда кубометров, по сравнению с потреблением за 2018 год.