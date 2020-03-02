АМКУ начал расследование против "Нафтогаза" за завышение цен на газ для населения

Регулятор считает, что начиная с 1 ноября 2018 года компания установила цену на природный газ на уровне, который невозможно было бы установить при условиях существования конкуренции.

Антимонопольный комитет Украины начал расследование против НАК "Нафтогаз Украины" за завышение цен на газ для населения начиная с 1 ноября 2018 года.

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В сообщении регулятора говорится: «Антимонопольный комитет Украины начал рассмотрение дела по признакам совершения частным акционерным обществом «Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» за нарушение Закона Украины «О защите экономической конкуренции» в виде злоупотребления монопольным положением на рынках природного газа путем установления, начиная с 1 ноября 2018 года, цены на природный газ на уровне, который невозможно было бы установить при условиях существования значительной конкуренции».

Отмечается, что именно «Нафтогаз» продает природный газ поставщикам для нужд бытовых потребителей, то есть населения. При этом компания устанавливает на этом сегменте рынка цены, основанные на цене для промышленности, предложенной этой же компанией.

«По имеющейся в Комитете информации, «Нафтогаз Украины» устанавливал для промышленных потребителей цены, которые выше тех, что сформировались бы в условиях конкуренции, в частности, по результатам электронных биржевых торгов на ТБ «Украинская энергетическая биржа» и на европейских хабах по условиям доставки газа до границы Украины (NCG)», - отметил регулятор.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины с 1 ноября 2018 года повысил цену на газ для населения на 23,5% - до 8550 грн за тысячу кубометров. По словам в то время премьер-министра Владимира Гройсмана, Международный валютный фонд сначала требовал повысить цену на газ на 60%.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» с 1 ноября 2018 года установила минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на уровне октября – 13 тыс. 439 грн за тыс. кубометров.

Средняя цена импортного природного газа в ноябре 2018 года составила 9471,92 грн, или 339,21 долл., за 1 тыс. куб. м.