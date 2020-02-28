Кабмин согласовал трех новых членов набсовета "Укрэнерго"

Новыми представителями государства в набсовете госкомпании станут Лев Пидлисецкий, Юрий Гелетий и Юрий Токарский.

Кабинет министров согласовал кандидатуры трех новых членов наблюдательного совета оператора Объединенной энергосистемы Украины - госкомпании "Укрэнерго", как представителей государства.

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Соответствующее распоряжение размещено на правительственном портале.

"Согласовать кандидатуры Пидлисецкого Льва Теофиловича, Гелетия Юрия Игоревича и Токарского Юрия Богдановича на должности членов наблюдательного совета частного акционерного общества "Национальная энергетическая компания" Укрэнерго", как представителей государства", - сказано в документе.

Как сообщал УНИАН, 26 февраля наблюдательный совет оператора Объединенной энергосистемы Украины - госкомпании "Укрэнерго" назначил первого заместителя главы правления Владимира Кудрицкого новым исполняющим обязанности директора компании после того, как глава "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук заявил о своей отставке.

Справка УНИАН. Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию Объединенной энергосистемы страны.

"Укрэнерго" является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства финансов Украины.