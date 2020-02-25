Низкие цены на газ в Европе будут сохраняться ближайшие 2-3 года – глава «Нафтогаза»

По его словам, падение цен на газ связано с излишком предложения сжиженного газа на рынке.

Низкие цены на природный газ в Европе будут сохраняться в течение ближайших 2-3 лет, заявил глава правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев в ходе Украинского энергетического форума в Киеве.

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«Благодаря LNG (сжиженный природный газ - УНИАН) европейский рынок газа сильно изменился в прошлом году. Мы в «Нафтогазе» ожидаем, что эти изменения будут устойчивыми в течение ближайших 2-3 лет», - сказал Коболев.

Он отметил, что снижение цен на газ связано с излишком предложения сжиженного газа на рынке.

«Мировой рынок LNG перенасыщен. Летом производятся большие объемы, которые негде хранить. Есть ограниченные хранилища в Европе, потребители в Азии не могут их хранить, так как у них нет таких хранилищ, а потребление падает (в летний период - УНИАН). Соответственно весь этот газ идет на европейский рынок, где создается излишек предложения, и цена проваливается до очень низкого уровня. Эта тенденция будет иметь место в течение нескольких следующих лет», - сказал Коболев.

Как сообщал УНИАН, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель ожидает падения цены на газ этим летом до уровня 80 долл. за тысячу куб. м, тогда как средняя цена импортного природного газа в Украине в январе 2020 года составила 175,26 долл. за 1 тыс. куб. м.

В феврале 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла для населения и других защищенных потребителей, которым «Нафтогаз Украины» поставляет газ в рамках специальных обязательств (ПСО), составит 3,95 тыс. грн за тыс. куб. м, что на 15% меньше, чем в январе 2020 года, и на 37% - чем в феврале 2019 года.