Витренко подал в суд из-за невыплат ему премий за победу над «Газпромом»

Он подчеркнул, что это вопрос принципов, а не денег.

Исполнительный директор Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко подал в суд из-за невыплат ему премий за победу над российской компанией «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже.

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Об этом он заявил в эфире телеканала "UА: Перший".

«Если предложение разделить поровну (выигрыш, полученный от «Газпрома») тоже не принимается, но при этом какие-то чиновники, политики не хотят исполнять законы, обязывают компанию не выполнять законы, а выплата зарплаты – закон, то тогда мы должны защищать свои права, чтобы показать всем, что здесь есть верховенства права и мы живем в правовом государстве», - сказал Витренко.

«Я уже подал иск в суд, я никого не пугаю, я просто говорю, что есть законный путь защиты своих интересов. Если государство не хочет по справедливости и не хочет поровну, то тогда нужно идти в суд… Это вопрос принципов, это не вопрос денег», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, ранее Витренко предложил руководству страны разделить доходы от транзита газа, а также полученные от «Газпрома 2,9 млрд долл. за Стокгольмский арбитраж, включая премию самого топ-менеджера, между всеми украинцами.

По его словам, речь идет о вышеупомянутых 2,9 млрд долл., полученных по решению арбитража, плюс 7,2 млрд долл. - гарантированный доход от транзитного контракта с «Газпромом», что в общей сложности равняется 10,1 млрд долл.

27 декабря 2019 года НАК «Нафтогаз Украины» получил от российского «Газпрома» 2,9 млрд дол. по решению Стокгольмского арбитража. Это позволило начать процесс подписания нового контракта на транзит газа между Украиной и Россией, который в итоге был заключен 30 декабря 2019 года.

14 января 2020 года исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил в Facebook, что премии менеджменту компании за полученные от российского «Газпрома» 2,9 млрд долл. по решению Стокгольмского арбитража еще не назначены.

Президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру Алексею Гончаруку урегулировать ситуацию с премиями, которые предусматриваются топ-менеджерам НАК «Нафтогаз Украины» за получение компенсации от ОАО «Газпром», а также предложил направить 2,9 млрд грн на реализацию инфраструктурных проектов и развитие медицины.