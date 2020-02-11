В «Нафтогазе» предлагают разделить $2,9 миллиарда от «Газпрома» между всеми украинцами

По подсчетам Витренко, в общей сложности это сумма около 10 млрд долл, а в пересчете на каждого гражданина Украины выходит около 6 тыс. грн.

Исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко предлагает руководству страны разделить доходы от транзита газа, а также полученные от «Газпрома 2,9 млрд долл. за Стокгольмский арбитраж, включая премию самого топ-менеджера, между всеми украинцами.

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На своей странице в Facebook Витренко заявил, что с соответствующим предложением обратился к руководству страны еще в середине января, но не получил ответа.

«Я в середине января предложил политическому руководству отдать мою премию непосредственно украинцам, ради которых достигал я таких экстраординарных результатов. При этом я заметил, что было бы несправедливо и на самом деле несущественно, если только мои честно заработанные средства будут поровну распределены непосредственно между всеми гражданами Украины, а 99,75% средств, заработанных прежде всего благодаря моей работе, будут распределять политики и чиновники не поровну, а как им заблагорассудится», - написал он.

По словам Витренко, речь идет о вышеупомянутых 2,9 млрд долл., полученных по решению арбитража, плюс 7,2 млрд долл. - гарантированный доход от транзитного контракта с «Газпромом», что в общей сложности равняется 10,1 млрд долл.

«В пересчете на каждого гражданина Украины выходит около 6 тыс. грн, или более 16 тыс. грн на каждое домохозяйство. Очень важно обеспечить эффективное использование этих денег украинцами. Также логично и справедливо было бы связать эти выплаты со сферой газа. Поэтому нужно ограничение - «на расходы на энергоэффективность», - написал топ-менеджер НАК.

По его мнению, такие расходы не всегда в приоритете, а так украинские семьи будут иметь на это целевые средства. В качестве примера он предложил раздавать сертификаты, которые украинцы могут обменять на товары в специальном электронном магазине, который будет торговать исключительно товарами для повышения уровня энергоэффективности. Такими товарами могут быть материалы для утепления помещений, новые бойлеры с высоким КПД и тому подобное.

«Для практической реализации этой инициативы понадобятся законодательные изменения, в частности, об освобождении от налогообложения соответствующих доходов «Нафтогаза» и моей премии, которая идет на выплату этих денег людям, и доходов простых украинцев, которые получают эти деньги», - написал он.

Топ-менеджер НАК предложил выплачивать эти деньги в качестве премии, которая будет называться «Премия за победу в Стокгольмском арбитраже и подписание нового контракта на транзит с «Газпромом» команды под руководством Юрия Витренко».

Кроме того, в своем заявлении Витренко отметил, что, не выплачивая ему премию за победу в Стокгольмском арбитраже, предусмотренную контрактом с ним, работодатель в лице «Нафтогаза» нарушает все нормы трудового законодательства.

Как сообщал УНИАН, 27 декабря 2019 года НАК «Нафтогаз Украины» получил от российского «Газпрома» 2,9 млрд дол. по решению Стокгольмского арбитража. Это позволило начать процесс подписания нового контракта на транзит газа между Украиной и Россией, который в итоге был заключен 30 декабря 2019 года.

14 января 2020 года исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил в Facebook, что премии менеджменту компании за полученные от российского «Газпрома» 2,9 млрд долл. по решению Стокгольмского арбитража еще не назначены.

Президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру Алексею Гончаруку урегулировать ситуацию с премиями, которые предусматриваются топ-менеджерам НАК «Нафтогаз Украины» за получение компенсации от ОАО «Газпром», а также предложил направить 2,9 млрд грн на реализацию инфраструктурных проектов и развитие медицины.