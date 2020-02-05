Зеленский поручил погасить долги по зарплате шахтерам
Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу урегулировать в ближайшее время вопрос погашения задолженности по зарплате шахтерам.
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Как сообщили в пресс-службе главы государства, во вторник президент провел совещание с участием представителей Кабинета министров и Верховной Рады, посвященное выполнению поставленных перед правительством задач и планам на ближайшее будущее.
Зеленский, в частности, подчеркнул важность решения вопроса выплаты задолженности по зарплате шахтерам и разработки концепции реорганизации угольной отрасли.
"Ситуацию с задолженностями нужно урегулировать в ближайшее время, - подчеркнул Зеленский. - Поэтому мы ожидаем от правительства комплексной программы реструктуризации угольной отрасли и результатов аудита состояния государственных шахт".
По словам президента, по состоянию на 1 января 2020 года задолженность составила 922 миллиона гривень.
Как сообщал УНИАН, 18 декабря Кабмин направил 322,6 миллиона гривень на выплату зарплаты шахтерам.
В октябре прошлого года Министерство энергетики и защиты окружающей среды заявило о поиске механизмов вывода угольной отрасли страны из убыточного состояния, в котором она пребывает более десяти лет.
Также в ведомстве начали проводить аудит эффективности работы всех государственных шахт.