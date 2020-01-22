Лидеры профсоюза шахтеров Львовщины объявили голодовку – требуют выплаты зарплат (видео)
11:08, 22 января 2020Энергетика
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Сумма долга по предприятию "Львовуголь" составила 318 миллионов гривень.
Иллюстрация REUTERS
Во Львове объявили голодовку четверо лидеров профсоюзов шахтеров. Отказом от пищи они требуют выплаты задолженностей.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Не получают заработанного угольщики уже почти за три месяца. Сумма долга по всему предприятию "Львовуголь" – а это 6 шахт и 8 тысяч работников составила 318 миллионов гривень.
Обещают голодать, пока не получат хотя бы месячный фонд зарплаты. Заместитель главы Львовщины Василий Лозинский поздно вечером провел телефонный разговор с премьер-министром Алексеем Гончаруком и рассказал о требованиях шахтеров.
Следует отметить, что шахты Львовщины работают в привычном режиме, забастовки работники не объявляли.
Во Львове объявили голодовку четверо лидеров профсоюзов шахтеров
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