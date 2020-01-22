Лидеры профсоюза шахтеров Львовщины объявили голодовку – требуют выплаты зарплат (видео)

Сумма долга по предприятию "Львовуголь" составила 318 миллионов гривень.

Во Львове объявили голодовку четверо лидеров профсоюзов шахтеров. Отказом от пищи они требуют выплаты задолженностей.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Не получают заработанного угольщики уже почти за три месяца. Сумма долга по всему предприятию "Львовуголь" – а это 6 шахт и 8 тысяч работников составила 318 миллионов гривень.

Обещают голодать, пока не получат хотя бы месячный фонд зарплаты. Заместитель главы Львовщины Василий Лозинский поздно вечером провел телефонный разговор с премьер-министром Алексеем Гончаруком и рассказал о требованиях шахтеров.

Следует отметить, что шахты Львовщины работают в привычном режиме, забастовки работники не объявляли.