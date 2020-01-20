Коболев обсуждает с набсоветом «Нафтогаза» вопрос продления своего контракта
Глава правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев обсуждает с наблюдательным советом компании вопрос продления его контракта, который истекает в конце марта 2020 года.
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Об этом Коболев сообщил в эфире одного из телеканалов.
«Данное решение (о продлении контракта - УНИАН) находится в рамках полномочий набсовета. С набсоветом у меня сейчас происходит дискуссия о том, каким образом, на каких условиях этот контракт может быть продлен», - сказал Коболев.
Он отметил, что действующий контракт истекает в конце марта 2020 года.
Как сообщал УНИАН, Кабинет министров назначил главой правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева в марте 2014 года.
Справка УНИАН. Андрей Коболев с 1999 по 2002 гг. работал в украинском подразделении PricewaterhouseCoopers (PwC) консультантом по вопросам управления, специализируясь в вопросах стратегического управления и корпоративных преобразований.
С 2002 по 2010 год работал на разных должностях в НАК "Нафтогаз Украины". Также работал советником в инвестиционной компании AYA Securities.
НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через сеть АЗС.